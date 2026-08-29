Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Денчева победи Каратанчева във финала на двойки в Сърбия

Денчева победи Каратанчева във финала на двойки в Сърбия

  • 29 авг 2026 | 20:12
  • 276
  • 0
Денчева победи Каратанчева във финала на двойки в Сърбия

Българката Росица Денчева победи Лиа Каратанчева и спечели титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Денчева и Мария Головина (Русия), поставени под номер 4, надделяха над вторите в схемата Каратанчева и Пратхана Томбаре (Индия) с 6:4, 6:7(7), 10-7 за час и 55 минути на корта.

Плевенчанката и Головина направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Втората част беше изключително оспорвана. Те имаха аванс от 3:1, допуснаха съперничките им да направят обрат 4:3, а след 4:4 двата дуета си размениха по два пробива. Денчева и Головина дори пропиляха мачбол в десетия гейм. В последвалия тайбрек Каратанчева и Томбаре спечелиха седем поредни точки и изравниха резултата.

В шампионския тайбрек Денчева и Головина взеха аванс от 5:2, но съперничките им направиха обрат - 6:5. При 6:7 обаче последва серия от четири поредни точки за четвъртите поставени, които стигнаха до крайния успех.

Росица Денчева има вече три спечелени титли на двойки от турнири от веригата World Tennis Tour за жени, като това е втора за нея в Куршумлийска Баня за последните две седмици.

Каратанчева е спечелила осем трофея на двойки в кариерата си от турнири от веригата World Tennis Tour, като една от тях спечели тази година в Орландо (САЩ).

По-рано днес 19-годишната Росица Денчева отпадна на полуфиналите на сингъл в надпреварата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Драма в Букурещ: Анас Маздрашки остана без финал след три пропуснати мачбола

Драма в Букурещ: Анас Маздрашки остана без финал след три пропуснати мачбола

  • 29 авг 2026 | 17:18
  • 537
  • 0
Миризмата на канабис около кортовете разсейва топ тенисистка преди US Open

Миризмата на канабис около кортовете разсейва топ тенисистка преди US Open

  • 29 авг 2026 | 16:25
  • 575
  • 1
Исторически дебют на US Open: 16-годишна срещу опитна китайка

Исторически дебют на US Open: 16-годишна срещу опитна китайка

  • 29 авг 2026 | 16:19
  • 1950
  • 0
Росица Денчева отпадна на полуфиналите в Сърбия

Росица Денчева отпадна на полуфиналите в Сърбия

  • 29 авг 2026 | 15:48
  • 1786
  • 0
Енчо Керязов ще открие Чалънджър в Пловдив

Енчо Керязов ще открие Чалънджър в Пловдив

  • 29 авг 2026 | 14:53
  • 683
  • 1
Сабаленка и Пегула приветстваха увеличението на наградния фонд

Сабаленка и Пегула приветстваха увеличението на наградния фонд

  • 29 авг 2026 | 14:08
  • 564
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 38305
  • 102
Втора лига на живо: втори гол на "акулите" в Благоевград, Хебър изравни

Втора лига на живо: втори гол на "акулите" в Благоевград, Хебър изравни

  • 29 авг 2026 | 20:40
  • 29251
  • 12
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:01
  • 32699
  • 23
Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

  • 29 авг 2026 | 11:20
  • 38130
  • 98
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 25877
  • 59
Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

  • 29 авг 2026 | 18:28
  • 7888
  • 7