Десетима българи на Чалънджъра в Пловдив

Десет български тенисисти ще вземат участие в международния турнир на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата започва в неделя на кортовете на ТК „Локомотив".

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще открие турнира. Официалното откриване ще се състои утре, 30 август, между третия и четвъртия мач от квалификациите на централния корт.

Организаторите са подготвили специална програма с участието на ансамбъл „Тракия" и гайдарите от формация „Наздравица", които ще дадат тържествен старт на надпреварата. От Българската федерация по тенис ще връчат и специална награда на легенда на българския тенис.

В квалификациите ще участват шестима българи: Александър Толев, Калоян Шиков, Антъни Генов, Виктор Киров, Даниел Спасов и Радослав Шандаров.

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров си осигури място директно в основната схема по ранглиста. С „уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват националите Александър Василев и Янаки Милев, както и Джордж Лазаров.

Осем български тенисисти пък ще стартират в надпреварата на двойки Антъни Генов (България) и Олександър Овчаренко (Украйна) са поставени под номер 3 в схемата на двойки и ще почиват в първия кръг.

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев ще си партнира със Стефан Попович (Сърбия). Двамата са под номер 4, а в първия кръг ще играят срещу участващата с „уайлд кард" българска двойка Калоян Шиков и Даниел Спасов.

Българите Борислав Кирилов и Джордж Лазаров, които също получиха „уайлд кард", ще играят на старта срещу Никита Мащаков (Украйна) и Тадия Радованович (Сърбия). Братята Радослав и Васил Шандаров излизат срещу Федерико Яннаконе (Италия) и Георгий Кравченко (Украйна).

Входът за всички срещи е свободен!

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