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Шиникова загуби финала на двойки в Нидерландия

  • 29 авг 2026 | 19:14
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Шиникова загуби финала на двойки в Нидерландия

Изабелла Шиникова стана вицешампионка на двойки на турнира по тенис на клей в Олдензаал (Нидерландия) с награден фонд 40 хиляди долара.

34-годишната българка и партньорката ѝ Лиан Тран (Нидерландия), поставени под номер 3 в схемата, загубиха на финала от германките Таисия и Яна Мордергер с 3:6, 3:6 за 80 минути на корта.

Шиникова и Тран допуснаха три пробива в първия сет, а във втората част изостанаха с 1:5 и до края не успяха да наваксат, завършвайки на второ място в надпреварата.

Българката има в кариерата си 32 титли при дуетите в турнирите от веригата World Tennis Tour.

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