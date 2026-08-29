Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Драма в Букурещ: Анас Маздрашки остана без финал след три пропуснати мачбола

Драма в Букурещ: Анас Маздрашки остана без финал след три пропуснати мачбола

  • 29 авг 2026 | 17:18
  • 147
  • 0
Драма в Букурещ: Анас Маздрашки остана без финал след три пропуснати мачбола

Българският тенисист Анас Маздрашки отпадна изключително драматично на полуфиналите на международния турнир за мъже в Букурещ (Румъния) с награден фонд 15 000 долара. 20-годишният българин бе съвсем близо до класиране за финала, но допусна обрат и отстъпи пред представителя на домакините Габриел Гецу с 6:3, 6:7(4), 1:6.

Маздрашки започна срещата много силно и спечели първия сет с 6:3. Във втората част той продължи да контролира събитията на корта и поведе с 5:2 гейма. При този резултат и при 5:4 българският състезател разполагаше с общо три мачбола, за да приключи двубоя в своя полза, но Гецу съумя да се спаси и да вкара сета в тайбрек. Там румънецът надделя с 7:4 точки, след което пое пълния контрол в решителния трети сет и го спечели с 6:1.

Въпреки поражението, турнирът на клей в Букурещ бе изключително успешен за Анас Маздрашки. На четвъртфиналите българинът сътвори голямата изненада, елиминирайки втория поставен в основната схема Себастиан Гима (Румъния) с убедителното 6:2, 6:4. В предишните кръгове Маздрашки надигра още Рареш Теодор Пиелеану с 6:4, 5:7, 6:4, демонстрирайки отлична форма през цялата си сблъсъци в Румъния.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Карлос Алкарас за възстановяването си от контузия: Продължи четири месеца, беше трудно

Карлос Алкарас за възстановяването си от контузия: Продължи четири месеца, беше трудно

  • 29 авг 2026 | 11:19
  • 736
  • 0
Паула Бадоса се завръща на US Open, а голямото предизвикателство е срещу Дария Касаткина

Паула Бадоса се завръща на US Open, а голямото предизвикателство е срещу Дария Касаткина

  • 29 авг 2026 | 10:19
  • 1176
  • 0
Александър Донски се класира за финала на двойки на "Чалънджър" в Кингстън

Александър Донски се класира за финала на двойки на "Чалънджър" в Кингстън

  • 29 авг 2026 | 09:14
  • 681
  • 0
Eлизе Мертенс достигна до 17-ия си финал в Тура на WТА в Монтерей

Eлизе Мертенс достигна до 17-ия си финал в Тура на WТА в Монтерей

  • 29 авг 2026 | 09:10
  • 602
  • 0
Игнасио Бусе и Артър Фери ще играят за титлата на турнира в Уинстън-Сейлъм

Игнасио Бусе и Артър Фери ще играят за титлата на турнира в Уинстън-Сейлъм

  • 29 авг 2026 | 08:50
  • 835
  • 0
Рекорден брой британци в основната схема на US Open

Рекорден брой британци в основната схема на US Open

  • 29 авг 2026 | 06:48
  • 1326
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 23112
  • 69
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:01
  • 16821
  • 16
Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

  • 29 авг 2026 | 11:20
  • 30472
  • 78
Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

  • 29 авг 2026 | 09:35
  • 15462
  • 6
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 15735
  • 41
Сектор "Г" не променя мнението си за Янев: В ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена

Сектор "Г" не променя мнението си за Янев: В ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена

  • 29 авг 2026 | 13:16
  • 14958
  • 121