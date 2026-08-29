Драма в Букурещ: Анас Маздрашки остана без финал след три пропуснати мачбола

Българският тенисист Анас Маздрашки отпадна изключително драматично на полуфиналите на международния турнир за мъже в Букурещ (Румъния) с награден фонд 15 000 долара. 20-годишният българин бе съвсем близо до класиране за финала, но допусна обрат и отстъпи пред представителя на домакините Габриел Гецу с 6:3, 6:7(4), 1:6.

Маздрашки започна срещата много силно и спечели първия сет с 6:3. Във втората част той продължи да контролира събитията на корта и поведе с 5:2 гейма. При този резултат и при 5:4 българският състезател разполагаше с общо три мачбола, за да приключи двубоя в своя полза, но Гецу съумя да се спаси и да вкара сета в тайбрек. Там румънецът надделя с 7:4 точки, след което пое пълния контрол в решителния трети сет и го спечели с 6:1.

Въпреки поражението, турнирът на клей в Букурещ бе изключително успешен за Анас Маздрашки. На четвъртфиналите българинът сътвори голямата изненада, елиминирайки втория поставен в основната схема Себастиан Гима (Румъния) с убедителното 6:2, 6:4. В предишните кръгове Маздрашки надигра още Рареш Теодор Пиелеану с 6:4, 5:7, 6:4, демонстрирайки отлична форма през цялата си сблъсъци в Румъния.

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