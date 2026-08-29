Росица Денчева отпадна на полуфиналите в Сърбия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Денчева, поставена под номер 6 в схемата, отстъпи пред представителката на домакините Аня Станкович с 4:6, 1:6 за 82 минути игра.

Българката изостана с 1:4, успя да изравни до 4:4, но загуби следващите два гейма, а с това и първия сет. Тя допусна пробив още в първия гейм на втората част, успя да го върне за 1:2, но загуби следващите четири гейма и отпадна от надпреварата.

Националката спечели три поредни мача преди днешната среща, като на четвъртфиналите елиминира водачката в схемата Селена Янисиeвич (Франция).

От тази седмица Денчева официално е втората ракета на България, като се изкачи до номер 299 в световната ранглиста. След отличното си представяне тя ще запише ново най-добро класиране в кариерата си.

По-късно днес българките Росица Денчева и Лиа Каратанчева ще играят една срещу друга на финала на двойки. Денчева и Мария Головина (Русия) са поставени под номер 4 в схемата, а Каратанчева и Пратхана Томбаре (Индия) – под номер 2.

Денчева има две спечелени титли на двойки от турнири от веригата World Tennis Tour за жени, като едната от тях спечели преди две седмици на друг турнир в Куршумлийска Баня.

Каратанчева пък има осем трофея в кариерата си от турнири от веригата World Tennis Tour, като една от тях завоюва тази година в Орландо (САЩ).

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