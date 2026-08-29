Исторически дебют на US Open: 16-годишна срещу опитна китайка

Предстоящият сблъсък от първия кръг на US Open между Кристина Людова и Чинуен Женг носи със себе си исторически знак. 16-годишната Людова се превръща в първата тенисистка, родена през 2010 г., която достига до основната схема на турнир от Големия шлем.

Пътят на Людова през лятото на 2026 г. бе белязан от незабравим дебют на ниво WTA 250 в Мемфис. Започвайки от квалификациите, 16-годишната състезателка победи водачката в схемата Екатерина Александрова, а на финала надделя над Даря Видманова с 1:6, 6:1, 6:3.

С тази си победа тя стана вторият най-млад WTA шампион в дебют на това ниво в историята на тениса, отстъпвайки единствено на Миряна Лучич от 1997 г., и най-младата шампионка след Коко Гоф през 2019 г.

Формата на родената през 2010 г. тенисистка през 2026 г. е забележителна – тя натрупа баланс от 33 победи и 4 загуби за годината. В квалификациите за US Open Людова спечели три поредни мача – срещу Татяна Прозорова (6:4, 4:6, 6:2), Лола Радвойевич (6:2, 5:7, 6:4) и Мартина Кубка (6:4, 6:0), с което удължи серията си на девет поредни победи на твърди кортове.

В първия си мач в основната схема на US Open Людова ще се изправи срещу световната номер 121 Чинуен Женг. Китайската тенисистка също премина през квалификациите в Ню Йорк, побеждавайки Ксиаоди Ю, Клара Бюрел и Елена Приданкина.

Женг има сериозен опит в Ню Йорк, където е достигала до четвъртфиналите, но устремът и историческото постижение на 16-годишната Людова гарантират вълнуващ дуел на откриването на турнира.

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