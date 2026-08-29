Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Исторически дебют на US Open: 16-годишна срещу опитна китайка

Исторически дебют на US Open: 16-годишна срещу опитна китайка

  • 29 авг 2026 | 16:19
  • 935
  • 0
Исторически дебют на US Open: 16-годишна срещу опитна китайка

Предстоящият сблъсък от първия кръг на US Open между Кристина Людова и Чинуен Женг носи със себе си исторически знак. 16-годишната Людова се превръща в първата тенисистка, родена през 2010 г., която достига до основната схема на турнир от Големия шлем.

Пътят на Людова през лятото на 2026 г. бе белязан от незабравим дебют на ниво WTA 250 в Мемфис. Започвайки от квалификациите, 16-годишната състезателка победи водачката в схемата Екатерина Александрова, а на финала надделя над Даря Видманова с 1:6, 6:1, 6:3.

С тази си победа тя стана вторият най-млад WTA шампион в дебют на това ниво в историята на тениса, отстъпвайки единствено на Миряна Лучич от 1997 г., и най-младата шампионка след Коко Гоф през 2019 г.

Формата на родената през 2010 г. тенисистка през 2026 г. е забележителна – тя натрупа баланс от 33 победи и 4 загуби за годината. В квалификациите за US Open Людова спечели три поредни мача – срещу Татяна Прозорова (6:4, 4:6, 6:2), Лола Радвойевич (6:2, 5:7, 6:4) и Мартина Кубка (6:4, 6:0), с което удължи серията си на девет поредни победи на твърди кортове.

В първия си мач в основната схема на US Open Людова ще се изправи срещу световната номер 121 Чинуен Женг. Китайската тенисистка също премина през квалификациите в Ню Йорк, побеждавайки Ксиаоди Ю, Клара Бюрел и Елена Приданкина.

Женг има сериозен опит в Ню Йорк, където е достигала до четвъртфиналите, но устремът и историческото постижение на 16-годишната Людова гарантират вълнуващ дуел на откриването на турнира.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Карлос Алкарас за възстановяването си от контузия: Продължи четири месеца, беше трудно

Карлос Алкарас за възстановяването си от контузия: Продължи четири месеца, беше трудно

  • 29 авг 2026 | 11:19
  • 734
  • 0
Паула Бадоса се завръща на US Open, а голямото предизвикателство е срещу Дария Касаткина

Паула Бадоса се завръща на US Open, а голямото предизвикателство е срещу Дария Касаткина

  • 29 авг 2026 | 10:19
  • 1174
  • 0
Александър Донски се класира за финала на двойки на "Чалънджър" в Кингстън

Александър Донски се класира за финала на двойки на "Чалънджър" в Кингстън

  • 29 авг 2026 | 09:14
  • 681
  • 0
Eлизе Мертенс достигна до 17-ия си финал в Тура на WТА в Монтерей

Eлизе Мертенс достигна до 17-ия си финал в Тура на WТА в Монтерей

  • 29 авг 2026 | 09:10
  • 601
  • 0
Игнасио Бусе и Артър Фери ще играят за титлата на турнира в Уинстън-Сейлъм

Игнасио Бусе и Артър Фери ще играят за титлата на турнира в Уинстън-Сейлъм

  • 29 авг 2026 | 08:50
  • 834
  • 0
Рекорден брой британци в основната схема на US Open

Рекорден брой британци в основната схема на US Open

  • 29 авг 2026 | 06:48
  • 1325
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 22986
  • 69
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:01
  • 16681
  • 14
Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

  • 29 авг 2026 | 11:20
  • 30427
  • 78
Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

  • 29 авг 2026 | 09:35
  • 15409
  • 6
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 15614
  • 41
Сектор "Г" не променя мнението си за Янев: В ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена

Сектор "Г" не променя мнението си за Янев: В ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена

  • 29 авг 2026 | 13:16
  • 14895
  • 121