Енчо Керязов ще открие Чалънджър в Пловдив

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще открие турнира от категория ATP Challenger 50 в Пловдив. Състезанието е с награден фонд от 56 700 евро и започва на кортовете на ТК „Локомотив".

Официалното откриване ще се състои утре, 30 август, около 14:30 часа. Организаторите са подготвили специална програма с участието на ансамбъл „Тракия" и гайдарите от формация „Наздравица", които ще дадат тържествен старт на надпреварата. От Българската федерация по тенис ще връчат и специална награда на легенда на българския тенис.

БФТ отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали и младите ни таланти. Турнирът предоставя отлична възможност на младите ни тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Това ще бъде третият турнир от тази категория на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него там ще се проведе още една надпревара – ATP Challenger 75 с награден фонд от 97 640 евро, която ще се състои в периода 20–27 септември.

Утре в 10:00 часа започват квалификациите на сингъл, като жребият за тях ще бъде теглен по-късно днес.

Осем български тенисисти ще участват в надпреварата на двойки

Антъни Генов (България) и Олександър Овчаренко (Украйна) са поставени под №3 в схемата на двойки и ще почиват в първия кръг.

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев ще си партнира със Стефан Попович (Сърбия). Двамата са поставени под №4, а в първия кръг ще играят срещу участващата с „уайлд кард" българска двойка Калоян Шиков и Даниел Спасов.

Българите Борислав Кирилов и Джордж Лазаров, които също получиха „уайлд кард", ще играят на старта срещу Никита Мащаков (Украйна) и Тадия Радованович (Сърбия).

Братята Радослав и Васил Шандаров ще играят срещу Федерико Яннаконе (Италия) и Георгий Кравченко (Украйна).

Основната цел при организирането на тези турнири е да се даде възможност на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.

В периода 4–11 октомври на базата на ТК „Авеню" в Бургас ще се проведе турнир от категория M15 от календара на World Tennis Tour с награден фонд 15 000 долара.

Календарът на международните турнири за жени до края на годината също е изключително богат. България вече прие турнир от категория W50 от календара на World Tennis Tour в Хасково, който получи отлични отзиви за организацията си.

До края на годината страната ни ще бъде домакин на още четири турнира от категория W50 с награден фонд 40 000 долара, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Хасково предстоят турнирите в Пазарджик (13–20 септември), Пловдив (20–27 септември), Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google