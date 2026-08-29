US Open 2026: Бизнес за милиарди зад магията на тениса

Няколко дни преди началото на мачовете от основната схема на Откритото първенство на САЩ (US Open) на 30 август 2026 г., тенисът в Ню Йорк е не просто спортно събитие от най-висок ранг, а изключително динамична бизнес машина. Докато най-добрите ракети в света се подготвят за битките на корта, около тях се разгръща икономически мащаб, който чупи рекорди по всички показатели.

Централен елемент в развитието на турнира е най-голямата единична инвестиция в историята на надпреварата – мащабен проект на стойност 800 милиона долара, финансиран изцяло от Тенис асоциацията на САЩ (USTA) без никакви държавни или общински средства. Проектът се осъществява на три етапа, за да не пречи на провеждането на турнира, като пълното му завършване е планирано за US Open 2027.

За тазгодишното издание феновете вече ще усетят първите сериозни промени на стадион „Артър Аш“. Капацитетът на местата до самия корт (courtside) е увеличен от 3 000 на 5 000, а площта на алеите за зрители на ниво promenade е разширена с 40%. Освен това, напълно е преустроена вътрешността на стадиона под ниво mezzanine, а за 2026 г. се предлагат три временни клубни пространства, сред които Blue Room и US Open Premier Club, като пълните клубни пакети за турнира достигат цени между 40 000 и над 85 000 долара.

Част от огромната инвестиция включва и изграждането на нов четириетажен Център за представяне на играчите (Player Performance Center) на стойност 250 милиона долара и площ от около 14 000 кв. метра (150 000 квадратни фута). Новият център събира под един покрив зони за фитнес, възстановяване, медицински грижи, съблекални, ложи и заведения за хранене, гарантирайки пълно отделяне на състезателите от медиите и публиката.

Интересът към турнира продължава да чупи рекорди. След като през 2024 г. за първи път бе премината границата от 1 милион посетители, през 2025 г. бе отбелязан ръст от 9% до общо 1 140 000 фенове (от които 905 255 по време на основната схема). За 2026 г. се очаква нов рекорд, което доведе и до сериозен скок в цените на билетите на вторичния пазар.

По данни на TicketData, средната цена за входен билет за първия кръг на основната схема е достигнала 288 долара (ръст с 13% спрямо миналата година), докато дневните пропуски за Arthur Ashe Stadium започват от нива между 327 и 376 долара в популярните платформи. Средната цена за билетите за финалите при мъжете и жените на вторичния пазар се покачи до над 510 долара (достигайки 534 долара за определени сесии). В опит да осигури достъп за местната общност, кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани осигури 1 000 билета с отстъпка по 100 долара за жители на града.

На заден план през изминалата година останаха протестите на играчите относно разпределението на приходите от Големия шлем. USTA отговори с исторически общ награден фонд и компенсации за играчите в размер на 108 милиона долара – увеличение с 20% спрямо 2025 г. (90 милиона) и с 44% спрямо 2024 г. (75 милиона). Шампионите на единично при мъжете и жените ще приберат по 5,5 милиона долара, което е най-големият чек за победител в историята на тениса, а дори отпадналите в първия кръг ще приберат по 140 000 долара.

Търговският механизъм на US Open се захранва от разширяващо се спонсорско портфолио, което за последната година нарасна от 21 на 31 партньори. Към дългогодишните партньори Chase (вече 45 години с турнира), American Express (33 години) и Ralph Lauren (с нов договор до 2032 г.) се присъединяват нови брандове като Oura, Electrolit и Peloton. Впечатляващ финансов детайл е и популярният официален коктейл Honey Deuce – през 2025 г. от него са продадени 738 459 бройки на цена от 23 долара всяка, генерирайки близо 17 милиона долара приходи.

За трите седмици около квалификациите и основната схема, US Open генерира над 1,2 милиарда долара годишен икономически ефект за икономиката на град Ню Йорк. Оперативните приходи на турнира за 2024 г. (по последни данни от финансовите sproправки) са били 559,7 милиона долара при оперативни разходи от 282 милиона долара, което съставлява близо 90% от общите приходи на USTA. Тези числа затвърждават турнира като едно изключително доходоносно спортно събитие, размиващо границите между елитния тенис и глобалния бизнес.

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