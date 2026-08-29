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Нишикори: Искам да помогна на азиатския тенис

  • 29 авг 2026 | 13:36
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Нишикори: Искам да помогна на азиатския тенис

Японската звезда Кей Нишикори изигра последния си мач на US Open в петък на кортовете на „Флашинг Медоус“. Неговият сънародник Рей Сакамото отстрани бившия №4 в световната ранглиста на ATP след победа с 6:4, 7:6(3). Въпреки поражението Нишикори запази доброто си настроение след срещата.

„Сигурен съм, че той беше подложен на по-голямо напрежение от мен. Аз излязох за днешния мач без никакво напрежение“, заяви Нишикори. „Бях много развълнуван да играя срещу Рей. Познавам го отдавна и сме тренирали много пъти заедно в академията IMG.“

На корт №17 Сакамото отправи множество хубави думи към Нишикори и подчерта значението му за японския тенис. Срещата между двамата се превърна в символичен момент на предаване на щафетата.

„Знам, че в момента той не иска да губи от мен“, каза с усмивка Нишикори. „Ако мачът беше някога в бъдещето, може би щеше да е различно. Но знаех, че той не иска да загуби и че напоследък играе много добре. Затова очаквах двубоя с голямо вълнение.

Смятам, че той се представи много силно – играеше изключително бързо, сервираше добре и не ми позволи да разгърна играта си или да намеря добър ритъм. Затова днес не успях да покажа най-добрия си тенис.“

Преди 12 години Нишикори демонстрира изумителен тенис на US Open и достигна до финала, превръщайки се в първия азиатец, играл в мача за титлата на сингъл при мъжете в турнир от Големия шлем. Той продължи да подобрява рекордите на азиатския тенис, а през следващата година достигна до рекордното в кариерата си четвърто място в света.

36-годишният японец ще прекрати кариерата си по-късно през сезона. Все още няма конкретен план с какво ще се занимава след това, но има представа за по-голямата си бъдеща цел.

„Надявам се да мога да помогна, особено на японския и азиатския тенис“, заяви Нишикори. „Малко е тъжно, че след мен няма азиатски тенисисти сред първите 20 или 30 в света. Това донякъде ме тревожи.

Виждаме обаче Джейсън У Ибин и Джери Шан. Има много китайски състезатели, които се надявам да достигнат до топ 20 или дори до топ 10. Рей също може да се превърне в страхотен тенисист.

Надявам се да успея да помогна по някакъв начин. Не точно сега, но в бъдеще – да.“

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