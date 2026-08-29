Паула Бадоса се завръща на US Open, а голямото предизвикателство е срещу Дария Касаткина

Паула Бадоса се завръща на US Open, след като пропусна престижния турнир от Големия шлем през миналата година. Испанската тенисистка премина през труден период, белязан от хроничен проблем с гърба, който оказва сериозно влияние върху нейната физическа форма и ритъм на игра.

Завръщането на корта поставя пред Бадоса предизвикателството отново да намери оптималния си състезателен ритъм. Тенисистката не крие,ст че намирането на постоянство след здравословните проблеми изисква време и търпение, но остава амбицирана за силно представяне в Ню Йорк.

Основната заявена цел пред испанката е да изиграе колкото се може повече мачове до края на годината, за да натрупа необходимия игрови опит и стабилност. Тя изрази увереност, че при добро физическо състояние притежава класата и способностите да се конкурира с всеки един съперник в женския тур.

В първия си мач в Ню Йорк (1/64-финали) Бадоса излиза срещу Дария Касаткина. Двете тенисистки имат богата история на преки двубои. В последния им мач от Големия шлем на Roland Garros през май 2025 г. Касаткина надделя с 6-1, 7-5. Преди това, на Уимбълдън през 2024 г., Бадоса постигна победа в оспорван трисетов сблъсък с 6-7(6), 6-4, 6-4.

Предстоящият мач на US Open обещава нов вълнуващ епизод от тяхното съперничество, като и двете тенисистки търсят категорично начало на последния за годината турнир от Големия шлем.

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