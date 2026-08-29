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Александър Донски се класира за финала на двойки на "Чалънджър" в Кингстън

  • 29 авг 2026 | 09:14
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Александър Донски се класира за финала на двойки на "Чалънджър" в Кингстън

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Кингстън (Ямайка) с награден фонд 107 хиляди долара.

28-годишният Донски и Дан Мартин (Канада) надиграха Калъм Пътъргил (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия) с 4:6, 6:3, 14-12 в много оспорван мач, продължил 97 минути.

Те отразиха мачбол при 8:9 точки в решаващия шампионски тайбрек, за да стигнат до успеха.

Така в спора за трофея българинът и канадецът ще се изправят срещу поставените под номер 1 французи Артюр Реймон и Люка Санчес.

С успеха Донски, който през миналата седмица стана шампион при детите на турнир от сериите "Чалънджър 125" в Квебек (Канада), заработи 50 точки за ранглистата на АТP на двойки, в която заема 92-рото място, както и 1440 долара от наградния фонд на надпреварата.

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