Игнасио Бусе и Артър Фери ще играят за титлата на турнира в Уинстън-Сейлъм

Перуанецът Игнасио Бусе и британецът Артър Фери ще играят за титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 818 240 долара. Поставеният под номер 3 Бусе надделя над французина Бенжамен Бонзи с 6:2, 4:6, 6:1 за 111 минути и за втори път през сезона достигна до финал, след като през май заслужи дебютния си трофей в Хамбург.

22-годишният южноамериканецът, 36-и в световната ранглиста, можеше да спечели и по-рано, но пропиля аванс от 4:2 гейма във втория сет, след което доминираше в третия и стана първият перуанец след Луис Орна през 2004 година, който достига до финал на състезание на хард корт.

Полуфиналистът от "Уимбълдън" през този сезон Фери ще бъде съперник на Бусе в мача за титлата, след като четвъртият в схемата британец отстрани Джеймс Дъкуърт с 6:4, 2:1 и отказване на австралиеца заради травма. Дъкуърт взе медицински таймаут след края на първия сет и опита да продължи, но впоследствие реши да прекрати участие след още три изиграни гейма във втората част.

Така Фери достигна до първия си финал в Тура на АТP.

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Снимки: Imago