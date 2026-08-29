Рекорден брой британци в основната схема на US Open

Британският тенис отбелязва исторически момент на тазгодишното Открито първенство на САЩ, след като рекордните деветима състезатели от острова си осигуриха място в основните схеми. Първоначално четирима британци влязоха директно по ранг — Артър Фери, Камерън Нори, Янки Чоински и Кейти Боултър. Към тях се присъединиха четирима победители от квалификациите, както и Джейкъб Фърнли, който влезе в основната схема като щастлив губещ (lucky loser). Това е най-големият брой британски представители на квалификации на Големия шлем извън Уимбълдън от Откритото първенство на Австралия през 1988 година насам.

С най-голям отзвук сред квалификантите бе представянето на 24-годишния Хари Уенделкен, който прави своя дебют в основна схема на турнир от Големия шлем зад граница. Уенделкен прекара общо 9 часа и 14 минути на корта в трите си мача — постижение, за което се смята, че е рекорд за квалификациите на US Open. В първия кръг той победи поставения под номер 26 италианец Стефано Травалиа с 6-4, 3-6, 6-3. Във втория кръг Уенделкен спаси мачболи, за да надделее над швейцареца Реми Бертола с 5-7, 7-6, 6-4.

В решаващия трети кръг британският тенисист завърши драматичния си обрат срещу 14-ия поставен Вилиус Гаубас от Литва, спечелвайки с 6-7(3), 7-6(5), 7-6(5). В първия си мач от основната схема Уенделкен ще се изправи срещу 21-ия поставен италианец Лучано Дардери.

При жените Франческа Джоунс влезе в пресявките като трета поставена, намирайки се в отлична форма след последователни титли от категория WTA 125 на клей в Рим и Палермо. Британката премина през квалификациите за втора поредна година в Ню Йорк, след като започна с чисти победи над Нурия Бранкачо и Мона Бартел.

В последния си квалификационен мач Джоунс бе безапелационна срещу Джоана Гарланд от Тайван, побеждавайки я с 6-4, 6-1 за едва час и 14 минути, като загуби само шест точки на свой сервис. В първия кръг на основната схема нейна съперничка ще бъде полякинята Магда Линет.

Тоби Самуел също си проправи път до основната схема, след като записа победи след обрат срещу Франческо Маестрели и Били Харис, а в решителния мач водеше с 4-6, 6-4, 5-0 срещу Кристиан Гарин преди чилиецът да се откаже по време на дъждовна пауза. В първия си мач в Ню Йорк Самуел ще срещне чеха Томаш Махач. Хариет Дарт пък спечели изцяло британския сблъсък с Хедър Уотсън след обрат с 2-6, 6-4, 6-1.

Деветият британски представител стана Джейкъл Фърнли. Въпреки че загуби драматично в три сета от австриеца Юрий Родионов в последния кръг на пресявките, той влезе в основната схема като щастлив губещ след отказването на Юго Юмбер. Фърнли ще започне участието си в Ню Йорк срещу испанеца Мартин Ландалусе.

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Снимки: Gettyimages