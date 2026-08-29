Артур Фери достигна първия си ATP финал

Артур Фери се класира за първия си финал на ниво ATP Тур в кариерата, след като неговият съперник на полуфиналите в Уинстън-Сейлъм Джеймс Дъкуърт се отказа поради контузия. Мачът приключи при резултат 6:4, 1:2 в полза на австралиеца, преди той да бъде принуден да прекрати участието си.

За 24-годишния британски тенисист това е исторически момент и възможност да спечели първия си трофей от от календара на ATP. Фери продължава силното си представяне през лятото, след като по-рано през сезона достигна и до полуфиналите на Уимбълдън.

В предишните кръгове от турнира в Северна Каролина четвъртият поставен Фери записа победи над Круз Хюит, Мийс Ротгеринг и обрат в три сета срещу Александър Ковачевич на четвъртфиналите.

На финала Артур Фери ще се изправи срещу третия поставен Игнасио Бусе. Перуанецът си осигури мястото в сблъсъка за титлата след победа над французина Бенжамен Бонзи с 6:2, 4:6, 6:1 в другия полуфинален двубой.

22-годишният Бусе, който по-рано през годината спечели първата си ATP титла в Хамбург, показа отлична форма и надделя убедително в третия сет срещу Бонзи, за да подпечата билета си за финалния двубой.

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Снимки: Gettyimages