Яник Синер оглави класацията на Forbes за най-високоплатени тенисисти

Съперничеството между Яник Синер и Карлос Алкарас вече твърдо излезе извън пределите на тенис корта и завладя световния бизнес. За първи път в своята кариера 25-годишният италианец оглави годишната класация на Forbes за най-високоплатените тенисисти в света, измествайки своя голям съперник Алкарас от върха.

За последните 12 месеца Яник Синер е заработил общо 58 милиона долара преди данъци. Основното му предимство идва от представянето на корта, където той натрупа 23 милиона долара от наградни фондове на турнирите. Към тях той добавя и впечатляващите 35 милиона долара от спонсорски договорености, рекламни появи и други бизнес инициативи.

От своя страна 23-годишният испанец Карлос Алкарас остава лидер по извънкортови приходи със спечелени 38 милиона долара от своите глобални спонсори. Финансовото му представяне на корта обаче възлиза на 15,7 милиона долара от наградни фондове, което оформя общия му доход на 53,7 милиона долара — с малко под постижението на италианския водач в световната ранглиста.

Извън корта двамата млади шампиони си оспорват вниманието на най-престижните световни брандове. Докато италианецът е лице на луксозната марка Gucci, Head и Alfa Romeo, испанецът представлява гиганти като Louis Vuitton, Babolat и BMW. Единствените припокриващи се големи спонсори в портфолиата им са Nike и Rolex.

Фантастичният им финансов дуел е пряко отражение на представянето им в официалните мачове. В преките сблъсъци между двамата Синер взе надмощие в някои от най-важните финали през последната година — включително успеха с 2-0 сета (7-6, 6-3) на финала на "Мастърс" в Монте Карло, с 2-0 (7-6, 7-5) на ATP Финалите и с 2-0 (6-2, 6-4) на Six Kings Slam, въпреки че Алкарас триумфира в четирисетовата битка на финала на Откритото първенство на САЩ.

Легендарната Серина Уилямс се изкачи до 3-то място в класацията на Forbes с общо 40,1 милиона долара. Огромната част от нейните приходи са генерирани благодарение на извънкортови договори и инвестиции, докато от наградни фондове тя е взела едва 131 932 долара от участия в четири турнира през последната година.

Изданието на класацията за 2026 година отбелязва и исторически прецедент: за първи път в историята на подреждането на Forbes сред 10-те най-високоплатени тенисисти има повече жени (шест), отколкото мъже (четири). Топ 5 на най-печелившите състезатели допълват световната номер 1 Арина Сабаленка със 36,1 милиона долара (13,1 млн. от наградни фондове и 23 млн. от спонсори) и Коко Гоф с 35,5 милиона долара (7,5 млн. от корта и 28 млн. извън него).

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