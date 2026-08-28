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Бианка Андрееску отпадна на крачка от основната схема на US Open

  • 28 авг 2026 | 23:25
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Бианка Андрееску отпадна на крачка от основната схема на US Open

Шампионката от 2019 година Бианка Андрееску отпадна в последния квалификационен кръг на US Open след драматично поражение от словенката Тамара Зиданшек с 6:2, 3:6, 4:6. Канадската тенисистка бе близо до завръщане на основната сцена в Ню Йорк, но здравословни проблеми и обрат в играта на съперничката ѝ я лишиха от място в турнира.

Срещата започна с преднина за Андрееску, която бързо поведе с 2:0 гейма в първия сет, преди над Ню Йорк да завали дъжд и мачът да бъде отложен за следващия ден. При подновяването на играта 26-годишната канадка продължи да доминира и затвори първата част с убедителното 6:2.

Зиданшек обаче намери ритъма си във втория сет и стабилизира своята игра от основната линия, печелейки го с 6:3, с което изравни резултата. В решаващия трети сет канадката бе видимо затруднена от физически проблем и се наложи да вземе медицински таймаут. Въпреки усилията ѝ, Зиданшек се възползва от ситуацията и затвори двубоя при 6:4 след близо четири часа общо игрово време в квалификациите за двете тенисистки.

Загубата маркира поредния труден момент в опитите на Бианка Андрееску да се върне сред елита на световния тенис след серия от контузии. Канадката започна годината извън топ 200 на ранглистата и бе принудена да участва на нискорангови ITF турнири, за да трупа състезателен ритъм.

След като преодоля квалификациите на Уимбълдън по-рано през лятото, сблъсъкът на Откритото първенство на САЩ бе отлична възможност за второ участие в основна схема на Големия шлем през годината. С поражението от Зиданшек обаче Андрееску приключва сезона в Големия шлем само с едно единствено участие в основната схема — това в Лондон.

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Снимки: Gettyimages

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