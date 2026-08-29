Смяна на поколенията: Рей Сакамото победи идола си Кей Нишикори и влезе в основната схема на US Open

В драматичен и символичен двубой от последния квалификационен кръг на US Open, младата надежда на японския тенис Рей Сакамото си осигури място в основната схема на последния за годината турнир от Големия шлем. 20-годишният талант победи своя идол и легенда на азиатския тенис Кей Нишикори с 6:4, 7:6 (3).

Сакамото демонстрира изключителна стабилност и агресивна игра в решителните моменти. Той успя да спечели първия сет с 6:4, а във втория надделя в тайбрека със 7:3, благодарение на страхотния си сервис и цели 19 аса в мача. С този успех младокът направи важна стъпка в кариерата си, влизайки в основната схема на турнир от Големия шлем.

За Кей Нишикори, финалист в Ню Йорк от 2014 г., това бе последното участие на US Open в неговия последен сезон като професионален тенисист. Мачът носи голям емоционален заряд, тъй като Сакамото израства, вдъхновявайки се именно от успехите на Нишикори, а впоследствие двамата са тренирали заедно и дори играха като двойка в Токио.

След приключването на срещата Нишикори изрази голямо уважение към по-младия си сънародник и заяви, че именно Сакамото е следващият водещ японски играч, който има потенциала да постигне големи успехи на световната сцена. Срещата завърши с топъл прегръд на мрежата и специално отдаване на почит към богатата кариера на Нишикори.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages