Анас Маздрашки се класира за полуфиналите в Букурещ

Българският тенисист Анас Маздрашки постигна нов престижен успех, класирайки се за полуфиналите на турнира от ITF в Букурещ (Румъния). В оспорван четвъртфинален двубой Маздрашки надделя над втория поставен в схемата представител на домакините Себастиан Гима с 6:2, 6:4.

Българинът започна срещата много стабилно и спечели първия сет убедително с 6:2. Във втората част обаче румънският му съперник оказа сериозен отпор и взе преднина от 4:3 гейма. Точно в този ключов момент Маздрашки показа отлична психическа устойчивост и серия от три поредни гейма му донесе крайната победа.

Това е втори полуфинал за Анас Маздрашки през настоящия сезон, което потвърждава възходящата му форма на червени кортове. В спора за място на финала в Букурещ българският състезател ще излезе срещу друг румънски тенисист — Габриел Гету (Gabriel Ghetu).

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