Волтемаде е новата цел на Наполи за подсилване на атаката

Нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде е най-новото име в списъка на Наполи за подсилване на атаката, твърди Фабрицио Романо. Трансферът обаче би бил възможен само ако "свраките" се съгласят да преотстъпят германеца под наем.

Това изглежда малко вероятно, като се има предвид, че Нюкасъл плати 75 милиона евро на Щутгарт за него само преди година, когато той също беше в полезрението на Наполи.

Откакто е в Нюкасъл, германецът е записал 52 участия във всички турнири, отбелязвайки 11 гола и давайки 5 асистенции.

Ако все пак се стигне до закупуване на играч, фаворит е подписа е Марк Гиу от Челси, но за целта цената му трябва да падне до 15 милиона евро.

Името на Габриел Жезус отдавна се свързва с Наполи, но и в този случай разходите се считат за твърде високи, особено предвид факта, че договорът на бразилеца с Арсенал изтича в края на сезона.

За да купи нов нов нападател, Наполи първо ще се опита да продаде Ноа Ланг.

🚨🔵⚪️ EXCL: Napoli made contact to ask with Newcastle over last 24h to ask about Nick Woltemade availability on loan deal.



Napoli have easier option available with Marc Guiu from Chelsea but also explored Woltemade. Decision up to #NUFC.



🎥 https://t.co/coqK6tlXbe pic.twitter.com/GJudVTAGTL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

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