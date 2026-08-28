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Анас Маздрашки продължава към полуфиналите в Букурещ

  • 28 авг 2026 | 15:16
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Анас Маздрашки продължава към полуфиналите в Букурещ

Българският тенисист Анас Маздрашки продължава към полуфиналите на сингъл на турнира на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 15 хиляди долара.

Седмият в схемата Маздрашки надигра втория поставен представител на домакините Себастиан Гима с 6:2, 6:4 за час и половина на корта.

20-годишният българин спечели първия сет със серия от четири последователни гейма, а във втората част той на два пъти навакса пробив пасив и от 3:4 реализира обрат с три поредни гейма.

Съперник на Анас Маздрашки в спор за място на финала ще бъде поставеният под номер 6 представител на домакините Габриел Гету.

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