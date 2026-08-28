Донски на 13-ти полуфинал в Чалънджър тур през сезона

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Кингстън (Ямайка) с награден фонд 107 хиляди долара.

28-годишният българин и Дан Мартин (Канада) надиграха Томас Фанкът (Австралия) и Сейта Уатанабе (Япония) със 7:6(1), 6:4 за час и 45 минути.

Първият сет премина без пробиви, но в тайбрека Донски и Мартин дадоха само една точка на съперниците си. Във втората част българинът и канадецът осъществиха единствения пробив в третия гейм, за да поведат с 2:1, а до края Фанкът и Уатанабе не успяха да отвърнат.

С това Александър Донски достигна до 13-ия си полуфинал на двойки в Чалънджър тур през сезона. В спор за място на финала българинът и Дан Мартин ще се изправят срещу Калъм Пътъргил (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия).

Донски, който през миналата седмица стана шампион на турнир от сериите "Чалънджър 125" в Квебек (Канада), заработи 30 точки за ранглистата на АТР при дуетите, в която заема 92-рото място, както и 865 долара от наградния фонд на надпреварата.

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