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Мертенс се класира за полуфиналите в Монтерей след чиста победа над Стародубцева

  • 28 авг 2026 | 10:42
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Мертенс се класира за полуфиналите в Монтерей след чиста победа над Стародубцева

Елизе Мертенс продължава отличното си представяне на турнира от категория WTA 500 н Монтерей (Мексико) с награден фонд 1 206 446 долара. Втората поставена в схемата белгийка си осигури място на полуфиналите след убедителна победа над украинката Юлия Стародубцева с 6:1, 6:4.

Основата за успеха на Мертенс бе нейният начален удар, който функционираше безупречно през по-голямата част от срещата. Белгийската тенисистка показа впечатляваща ефективност, спечелвайки 85% от точките при вкаран първи сервис. Това ѝ позволи да контролира темпото в разиграванията и да поддържа постоянен натиск върху съперничката си.

В първия сет Мертенс доминираше изцяло на корта и бързо затвори частта при 6:1. Във втората част Стародубцева опита да се противопостави по-сериозно, но белгийката реализира пробив в петия гейм, след който украинката не успя да намери отговор.

В първия си полуфинал на ниво WТА за сезона Мертенс ще се изправи срещу Никола Бартункова (Чехия), която отстрани сънародничката си Даря Видманова с 6:4, 6:7(3), 6:3 в мач, продължил два часа и 46 минути. 

В другата полуфинална двойка за място на финала една срещу друга ще излязат Ан Ли и Диан Пари. Ли елиминира Алисия Паркс с 6:2, 6:3., а Пари се справи с Клара Таусон с 6:3, 7:5.

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