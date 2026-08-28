Впечатляващият сезон на Бусе и Фери продължава с полуфинали в Уинстън-Сейлъм

Най-добрият сезон в кариерата на Игнасио Бусе продължава да става все по-силен. 22-годишният тенисист се класира за третия си полуфинал на ниво АТР за годината на турнира в Уинстън-Сейлъм Оупън. Поставеният под номер три Бусе надделя над аржентинския левичар Хуан Мануел Серундоло със 7:6(4), 4:6, 6:2 след два часа и 48 минути игра.

Бусе, който е най-високопоставеният останал участник в Северна Каролина, постигна върха в кариерата си през май, когато спечели първия си трофей от тура на турнира от категория АТР 500 в Хамбург.

„Мисля, че днес беше психологическа битка“, каза Бусе с усмивка. „Беше много влажно, условията бяха много по-различни от предишните дни. Мисля, че и двамата бяхме много здрави психически. Смятам, че аз бях малко по-издръжлив в третия сет.“

По това време преди една година Бусе беше номер 135 в ранглистата на АТР, което е със 100 места по-ниско от настоящата му позиция - номер 36 в света, а преди турнира в Уинстън-Сейлъм той нямаше нито една победа на твърда настилка. Бусе ще бъде сред поставените на Откритото първенство на САЩ.

В своя 50-и мач на ниво АТР перуанецът създаде 14 възможности за пробив, като реализира шест от тях. Следващият съперник на Бусе е французинът Бенжамен Бонзи.

Ignacio Buse had never won an ATP Tour match on hard courts before this week.



He's now through to the semifinals in Winston-Salem!@ignacio_buse | #WSOpen pic.twitter.com/fyc5AhF7xR — Winston-Salem Open (@WSOpen) August 28, 2026

Друг играч, който се радва на пробивен сезон, е Артър Фери. Британецът направи приказен поход до полуфиналите на Уимбълдън, а сега е сред най-добрите четирима и в Уинстън-Сейлъм. Четвъртият поставен направи обрат срещу Александър Ковачевич за 3:6, 7:5, 6:3.

Заемайки 35-о място в ранглистата на живо на АТР, Фери ще достигне нов връх в кариерата си в понеделник. Само преди осем седмици той беше извън топ 100.

Бонзи отстрани 13-ия поставен Ботик ван де Зандсхулп със 7:6(5), 6:4, за да достигне шестия си полуфинал в АТР тура и първи, откакто спечели единствената си титла на това ниво през 2024 г. на АТП 250 в Мец.

30-годишният французин загуби от Ван де Зандсхулп на същия този турнир през 2022 г., също на четвъртфиналната фаза. Сега Бонзи води на нидерландеца с 2-1 в преките им двубои .

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