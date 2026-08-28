Мартин Методиев: Сред фаворитите са

Утре, Бдин (Видин) приема Локомотив (Мездра). Срещата е от втория кръг на Северозападна Трета лига.

„Съперникът влиза като фаворит в предстоящия двубой. Всички мачове са трудни. Предстоящият обаче е срещу един от най-силните отбори. Локомотив (Мездра) спечели последното първенство. И в настоящото ще е сред претендентите за първото място. Има сработен отбор, с добри и опитни футболисти. Солиден противник от който не се плашим. Наясно сме как се играят такива двубои. Важното е ние да се представим според възможностите си“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.

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