Червен картон на Маркос Алонсо обърка тотално сметките на Селта срещу Осасуна

Осасуна постигна първата си победа в Ла Лига, след като обърна и победи с 2:1 като гост Селта във Виго. Ключов за успеха на памплонци се оказа червеният картон на бившия играч на Челси и Барселона Маркос Алонсо, който бе изгонен директно в 51-вата минута. С човек по-малко галисийци не успяха да задържат преднината си и в крайна сметка допуснаха пълен обрат.

Така Осасуна вече е с 4 точки след първите два мача, докато Селта остава с 1 пункт.

Срещата започна отлично за Селта, след като в 14-ата минута легендата на домакините Яго Аспас откри с хубав далечен изстрел, който не остави шансове на Серхио Ерера - 1:0. Домакините се оттеглиха с аванс на почивката, но за тях последва кошмарна втора част.

В самото нейно начало Маркос Алонсо извърши много грубо нарушение срещу влезлия като резерва Икер Муньос. Първоначално ветеранът получи само жълт картон от главния съдия Мигел Сесма, но след преглед с ВАР реферът реши да изгони футболиста на домакините. С човек повече Осасуна логично натисна и изравни в 54-ата минута чрез Енрике Барха, който се възползва от пас с глава на нападателя Раул Де Аро и простреля Йонуц Раду за 1:1.

След това на терена за Осасуна се появи вкаралият 17 гола в Ла Лига Анте Будимир. Хърватинът бързо получи възможност да реализира, след като в 63-ата минута Хави Галан от Селта игра с ръка в наказателното си поле и реферът Сесма посочи бялата точка. Будимир пък изпълни много хладнокръвно и вкара за оказалото се крайно 1:2 за Осасуна.

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Снимки: Imago