Лех (Познан) е в основната фаза на Лига Европа след протоколен реванш в Швейцария

Полският Лех (Познан) вече е в основната фаза на Лига Европа след като завърши 2:2 като гост на швейцарския шампион Тюн. Реваншът бе абсолютно протоколен, след като поляците разбиха съперника си с разгромното 7:0 в първата среща. За швейцарците пък остава участието в Лигата на конференциите.

🏁 9:2 w dwumeczu z FC Thun i awans do Ligi Europy ✅🫡

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90'+3 #THULPO 2:2 pic.twitter.com/2shx97fkD8 — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) August 27, 2026

Десният бранител Роберт Гумни откри резултата за Лех в 17-ата минута с хубав удар от ждроб. Пет минути по-късно Симон Ленген изравни за Тюн, а в края на първото полувреме австриецът Фуркан Дурсун направи пълен обрат за домакините – 2:1.

В 68-ата минута обаче шведът Патрик Ваалемарк с хубав диагонален удар изравни за 2:2. Това се оказа и крайният резултат в двубоя.

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