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Дамската ветроходна регата "Амазонка 2026" ще се проведе в Бургас през септември

  • 27 авг 2026 | 18:01
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Дамската ветроходна регата "Амазонка 2026" ще се проведе в Бургас през септември

Дамската ветроходна регата „Амазонка“, която миналата година беше възобновена след дългогодишно прекъсване, ще се проведе от 18 до 20 септември в района на Морската гара в Бургас, съобщиха организаторите от женския ветроходен отбор Time2Dare и Яхт клуб „Порт Бургас“.

В състезанието ще бъдат използвани еднотипни килови лодки „Конрад 25“, а участничките ще бъдат разпределени в отбори, които ще плават на ротационен принцип. Предвидени са кратки състезателни гонки, лекция по спортно ветроходство и правилознание, както и ден на отворените врати за хора, които искат да се запознаят с ветроходството.

Програмата започва на 18 септември с регистрация на участничките, разпределяне на екипажите и запознаване с лодките. От 18:00 часа е предвидена лекция по спортно ветроходство и правилознание.

На 19 септември от 10:30 часа ще се състои техническа конференция, а от 12:00 часа ще започнат гонките. Вечерта са планирани парти и награждаване. Последният ден, 20 септември е определен като резервен ден за гонки, като е предвиден и ден на отворените врати.

Регата „Амазонка“ има история, започваща през 80-те години на XX век в Поморие. Неин създател е ветроходният деятел инж. Борис Ганчев (1911–2008). Първите издания продължават до началото на 90-те години и събират женски екипажи от различни части на страната. Традицията на дамските ветроходни състезания продължава и през следващите години. През 1995 г. във Варна, а в периода 1998–2002 г. и в Бургас са организирани състезания с изцяло женски екипажи. В тях участват и някои от състезателките от първите издания на „Амазонка“.

След прекъсване регатата е възстановена през 2022 г. от Яхт клуб „Порт Бургас“. През 2025 г. в проявата участваха четири екипажа, като по данни на организаторите, благодарение на състезанието към ветроходството са се присъединили и нови участнички.

Според яхт клуба и Time2Dare тазгодишното издание e възможност за продължаване на традицията на дамското ветроходство и за привличане на нови участнички към спорта. Записването за регатата „Амазонка 2026“ е отворено за всички, които имат желание да участват.

Снимка: Time2Dare/Facebook

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