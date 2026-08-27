Росица Денчева продължава на четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Денчева, поставена под №6 в схемата, победи убедително с 6:3, 6:1 представителката на домакините Луна Вуйович за 76 минути игра. Това беше трета среща между двете тенисистки в рамките на три седмици, като Денчева успя да спечели две от тях.

Българката изостана с 1:3 в началото на мача, но спечели пет поредни гейма и така взе първия сет с 6:3. Доминацията на Денчева продължи и във втората част, в която тя спечели шест поредни гейма от 0:1 до 6:1 и триумфира с победата.

За място на полуфиналите Денчева ще играе срещу победителката от мача между водачката в схемата Селена Янисиeвич (Франция) и квалификантката Дуня Марич (Сърбия). От тази седмица Денчева официално е втората ракета на България, като се изкачи до №299 в световната ранглиста.

Друга националка на България Лидия Енчева загуби във втория кръг на сингъл с 1:6, 6:7(4) от петата поставена в схемата Джорджа Педоне (Италия) за два часа и 20 минути игра.

Енчева започна лошо мача и загуби първия сет с 1:6. Българката значително подобри играта си във втората част и поведе с 4:2, но допусна изравняване до 4:4. Двете тенисистки си размениха по един пробив до края на сета, който беше решен в тайбрек. В него националката отстъпи с 4:7 точки и отпадна от надпреварата.

Преди днешната среща Енчева беше записала седем победи в последните си осем мача, като през миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Куршумлийска Баня.

Росица Денчева, Дария Великова и Лиа Каратанчева ще играят по-късно днес в четвъртфиналите на двойки.

Денчева и Мария Головина (Русия), поставени под №4 в схемата, ще играят на четвъртфиналите срещу Дария Великова и Мария Мурсия (Колумбия).

Лиа Каратанчева и Пратхана Томбаре (Индия), поставени под №2 в схемата, ще играят срещу италианките Самира Де Стефано и Джорджа Педоне.

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