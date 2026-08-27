Янаки Милев пропусна два мачбола и отпадна в Овиедо

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Овиедо (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният Милев отстъпи в изключително оспорван и драматичен мач с 6:2, 6:7(8), 5:7 на четвъртия поставен Иван Гахов (Русия) за три часа и четири минути игра.

Българинът направи три пробива срещу един в първия сет, който спечели с 6:2. Във втората част нямаше нито един пробив, като Милев пропусна мачбол при 5:4 и сервис на Гахов. Така се стигна до тайбрек, в който националът пропусна още един мачбол при 8:7 точки и в крайна сметка загуби с 8:10.

Янаки Милев пропиля един пробив аванс в средата на третия решителен сет, а впоследствие загуби подаването си в 12-ия гейм и отстъпи с 5:7.

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