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  3. Димитър Кузманов е четвъртфиналист в Марибор

Димитър Кузманов е четвъртфиналист в Марибор

  • 27 авг 2026 | 16:48
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Димитър Кузманов е четвъртфиналист в Марибор

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Марибор (Словения) с награден фонд 30 хиляди евро.

Поставеният под №2 в схемата българин направи обрат и победи с 4:6, 6:4, 6:1 Едоардо Линиере (Италия) за два часа и 29 минути игра.

33-годишният Кузманов загуби първия сет с единствен пробив в петия гейм. Втората част се развиваше равностойно до 4:4, но след това българинът спечели осем от следващите девет гейма и стигна до крайния успех.

За място на полуфиналите Кузманов ще играе срещу Себастиан Доминко (Словения).

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