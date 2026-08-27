Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Шариф Бен Мабрук: Искам да покажа сърцето си на SENSHI!

Шариф Бен Мабрук: Искам да покажа сърцето си на SENSHI!

  • 27 авг 2026 | 15:54
  • 550
  • 0
Шариф Бен Мабрук: Искам да покажа сърцето си на SENSHI!

Шариф Бен Мабрук, който направи успешен дебют на SENSHI 32 през юли, се завръща в България за ново участие в бойната организация. Този път обаче Бен Мабрук няма да се състезава в резервна битка, а ще се включи директно в основната схема на Grand Prix турнира на SENSHI в полутежка категория. Това означава, че ако иска да триумфира в края на вечерта, ще трябва да победи трима различни съперници в рамките на едно събитие.

Главният редактор на Boec.com Теодор Джамов разговаря с Шариф Бен Мабрук преди голямото предизвикателство, което го очаква на 5 септември. В интервюто нидерландско-тунизийският кикбоксьор сподели, че пристига в България с намерението да бъде агресивен, да покаже сърцето си на истински боец и да напусне арената като шампион в Grand Prix турнира.

Разговорът засяга още очакванията му за SENSHI 33 Grand Prix, подготовката за по-тежката категория, в която ще се състезава, както и откровеното му мнение за останалите участници.

„Състезавал съм се и в средна категория, така че сега ще мога още по-добре да демонстрирам темпото си. В Grand Prix турнира в полутежка категория мога да покажа колко бърз съм в действителност“, заяви Мабрук пред аудиторията на Boec.com.

Той отправи и силно послание към феновете на SENSHI:

„Не искам да демонстрирам техника или нещо подобно. Искам просто да покажа сърцето си – сърцето на истински боец, и да направя хубав и зрелищен мач. Съперниците, които виждам в турнира, също са много добре подготвени и искат да дадат всичко от себе си, затова ни очакват страхотни битки“, допълни Мабрук.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Шампионът Том Аспинал: Не напускам UFC

Шампионът Том Аспинал: Не напускам UFC

  • 27 авг 2026 | 11:05
  • 1075
  • 0
Сонг Ядонг: Победа над Умар Нурмагомедов ще ми донесе битка за титлата

Сонг Ядонг: Победа над Умар Нурмагомедов ще ми донесе битка за титлата

  • 27 авг 2026 | 10:59
  • 1789
  • 0
Холоуей, Пимблет и Стивсън отнесоха глоби след UFC 329

Холоуей, Пимблет и Стивсън отнесоха глоби след UFC 329

  • 26 авг 2026 | 20:39
  • 1268
  • 0
Европейски и балкански шампиони се събират на съвместен таекуондо лагер в Кранево

Европейски и балкански шампиони се събират на съвместен таекуондо лагер в Кранево

  • 26 авг 2026 | 19:45
  • 879
  • 0
Легендите от златната ера на K-1 отново в България

Легендите от златната ера на K-1 отново в България

  • 26 авг 2026 | 17:18
  • 1478
  • 0
Умар Нурмагомедов срещу Сонг Ядонг: Оспорван сблъсък в категория петел оглавява UFC Шанхай

Умар Нурмагомедов срещу Сонг Ядонг: Оспорван сблъсък в категория петел оглавява UFC Шанхай

  • 26 авг 2026 | 16:52
  • 707
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на ЦСКА вярват в чудото, “червените” пуснаха допълнителни 3300 билета (ето колко са продадени)

Феновете на ЦСКА вярват в чудото, “червените” пуснаха допълнителни 3300 билета (ето колко са продадени)

  • 27 авг 2026 | 16:30
  • 7881
  • 19
ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

  • 27 авг 2026 | 07:13
  • 46271
  • 247
Никола Цолов изпълни голямата си цел в теста на "Имола"

Никола Цолов изпълни голямата си цел в теста на "Имола"

  • 27 авг 2026 | 14:55
  • 39161
  • 32
Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

  • 27 авг 2026 | 13:06
  • 18217
  • 27
Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

  • 27 авг 2026 | 11:31
  • 18450
  • 23
Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

  • 27 авг 2026 | 12:35
  • 16510
  • 48