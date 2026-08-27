Екранният Гунди ремонтира счупен баскетболен кош в столична гимназия

Актьорът Павел Иванов, който изигра Георги Аспарухов във филма „Гунди – Легенда за любовта“, поправи полусчупен баскетболен кош в двора на Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”

Докато тренирал там, той че видял, че един от ринговете е силно изкривен. Заедно с младо момче на име Петър двамата решили да действат и запретнали ръкави. Подредили две пейки една върху друга, за да може актьорът да достигне коша, след което той извадил инструмент и го поправил.

“Ето така нещата са в пъти по-добре”, заяви Павел Иванов във видео и отправи послание:

“Скъпи деца и подрастващи, Не се хващайте за ринговете на кошовете, за да не увисват и да има с какво и на какво другите деца да се учат и да играят.”

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