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Джордж Лазаров даде само гейм на сърбин в Куршумлийска Баня

  • 27 авг 2026 | 14:12
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Джордж Лазаров даде само гейм на сърбин в Куршумлийска Баня

Българският тенисист Джордж Лазаров демонстрира отлична форма и се класира за четвъртфиналите на сингъл на международния турнир на клей в Куршумлийска Баня, Сърбия, който е с награден фонд 15 000 долара.

Поставеният под №7 в схемата и държавен шампион на България записа изключително убедителна победа над представителя на домакините Алекса Опарница. Лазаров триумфира с 6:0, 6:1 за едва 64 минути игра, като не остави никакви шансове на своя съперник на корта.

С разгромния успех българският състезател подвърди високите си амбиции в надпреварата и затвърди отличните си изяви от началото на турнира.

В спора за място на полуфиналите Джордж Лазаров очаква победителя от двубоя между Бранко Джурич и Марио Арсе Фернандес.

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