Торино има ясна цел за бъдещето си като световна тенис столица

Торино има ясна цел за бъдещето си като световна тенис столица: градът иска да остане дом на финалите на ATP (ATP Finals) до 2030 година. Кметът на града Стефано Ло Русо заяви публично намерението на общинската администрация да работи активно за това удължаване. Важно е обаче да се отбележи, че към момента това е заявена амбиция и цел на местната власт, а не официално потвърдено или подписано споразумение.

Към днешна дата официално потвърденият период за домакинство на Финалите на АТР в Торино е до 2027 година включително. Турнирът, който събира най-добрите осем тенисисти и двойки за сезона, вече се утвърди като едно от най-значимите спортни събития в Италия, но бъдещото разпределение на домакинствата след 2027 г. продължава да бъде обект на оценка и преговори от страна на ATP.

Позицията на Стефано Ло Русо се базира на стратегическото значение на турнира за града и регионалната икономика. За постигането на амбициозната цел до 2030 г. градът разчита на стриктно изпълнение и непрекъснато подобряване на основните си организационни стълбове. Сред тях са ефективността на градския и регионалния транспорт, високото качество и капацитет на настаняване, достъпността за феновете и феновете с увреждания, както и перфектната координация между местните власти, спортните федерации и организаторите.

Домакинството на Финалите на АТР допринесе за значително икономическо и социално възраждане на Торино, трансформирайки профила му от индустриален център в световно разпознаваема спортна дестинация. Градоначалникът е категоричен, че Торино разполага с ресурс и амбиция да продължи тази успешна история и в по-дългосрочен план.

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Снимки: Gettyimages