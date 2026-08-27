Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Световният рекордьор в мъжкия маратон няма да може да бяга в Берлин

Световният рекордьор в мъжкия маратон няма да може да бяга в Берлин

  • 27 авг 2026 | 12:46
  • 241
  • 0
Световният рекордьор в мъжкия маратон няма да може да бяга в Берлин

Световният рекордьор в мъжкия маратон Себастиан Саве няма да защитава титлата си в Берлин през следващия месец заради контузия. През миналата година той не успя да слезе под два часа, но го направи в Лондон през пролетта и искаше да повтори постижението през септември в германската столица.

"С тъга на сърцето ви информирам, че трябва да се оттегля от Берлинския маратон заради травма. Чаках с нетърпение да постигна нещо значимо по улиците на германската столица", пише 31-годишният кениец в Инстаграм.

Въпреки че ще бъдат без миналогодишния победител при мъжете, организаторите на маратона все още вярват, че ще бъде постигнат световен рекорд. Надеждите им са свързани най-вече с етиопската лекоатлетка Тигст Асефа, която се е прицелила във върховото постижение при дамите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Ехамер пред дилема за Лос Анджелис 2028 - скок дължина или десетобой

Ехамер пред дилема за Лос Анджелис 2028 - скок дължина или десетобой

  • 26 авг 2026 | 17:40
  • 1431
  • 0
Пътят на Александра Начева към бронзовия евромедал

Пътят на Александра Начева към бронзовия евромедал

  • 26 авг 2026 | 16:09
  • 2853
  • 1
Олимпийски медалист почина на 86

Олимпийски медалист почина на 86

  • 26 авг 2026 | 14:36
  • 878
  • 0
Черотич търси реванш в Цюрих преди финалите в Брюксел

Черотич търси реванш в Цюрих преди финалите в Брюксел

  • 26 авг 2026 | 11:45
  • 982
  • 0
Китайски робот пробяга 100 метра под 9 секунди

Китайски робот пробяга 100 метра под 9 секунди

  • 26 авг 2026 | 10:51
  • 1172
  • 0
След 12 години чакане: Марк Инглиш най-сетне със златен европейски медал

След 12 години чакане: Марк Инглиш най-сетне със златен европейски медал

  • 26 авг 2026 | 10:34
  • 2447
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

  • 27 авг 2026 | 07:13
  • 35661
  • 164
Никола Цолов изпълни голямата си цел в теста на "Имола"

Никола Цолов изпълни голямата си цел в теста на "Имола"

  • 27 авг 2026 | 12:57
  • 21221
  • 7
Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

  • 27 авг 2026 | 13:06
  • 5085
  • 11
Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

  • 27 авг 2026 | 11:31
  • 8328
  • 5
Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

  • 27 авг 2026 | 12:35
  • 6064
  • 18
България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 05:17
  • 16032
  • 16