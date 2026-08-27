Световният рекордьор в мъжкия маратон няма да може да бяга в Берлин

Световният рекордьор в мъжкия маратон Себастиан Саве няма да защитава титлата си в Берлин през следващия месец заради контузия. През миналата година той не успя да слезе под два часа, но го направи в Лондон през пролетта и искаше да повтори постижението през септември в германската столица.

"С тъга на сърцето ви информирам, че трябва да се оттегля от Берлинския маратон заради травма. Чаках с нетърпение да постигна нещо значимо по улиците на германската столица", пише 31-годишният кениец в Инстаграм.

Въпреки че ще бъдат без миналогодишния победител при мъжете, организаторите на маратона все още вярват, че ще бъде постигнат световен рекорд. Надеждите им са свързани най-вече с етиопската лекоатлетка Тигст Асефа, която се е прицелила във върховото постижение при дамите.

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