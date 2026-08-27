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Аманда Анисимова говори за скритото страдание на топ тенисистите

  • 27 авг 2026 | 12:23
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Аманда Анисимова говори за скритото страдание на топ тенисистите

Аманда Анисимова, на 24 години и номер 10 в световната ранглиста на WTA, е една от най-интересните тенисистки в тура. Американката, която достигна до финала на US Open 2025, се надява да спечели първата си титла от Големия шлем сега, на тазгодишното издание на турнира, което започва този уикенд на кортовете на "Флашинг Медоус" в Ню Йорк.

Преди три години Анисимова обяви, че ще си вземе почивка от тениса поради проблеми с психичното здраве. Изправена пред липса на мотивация и изтощение, през май 2023 г. тя разкри, че временно ще се оттегли от спорта. Това се оказа мъдро решение, отбелязва „Гардиън“, тъй като Анисимова бързо осъзна, че е физически и психически изтощена.

„Научих колко е важно да имаш добър баланс на корта и извън него. Това е аспект, който не приоритизирах толкова много в миналото: как да се презаредя и да си дам време, да поставя благосъстоянието си извън корта на първо място. Преди всяко мое действие беше свързано с тениса и не знаех как да включа тези малки почивки за себе си. Мисля, че това е важна причина да стигна до критична точка и да имам нужда от тази почивка от спорта“, обясни Анисимова в интервю за изданието.

Анисимова се завърна в тура през януари 2024 г., след 8-месечна пауза. Сега тя е смятана за много силна тенисистка, с потенциал за номер 1 в света и бекхенд, който предизвиква завист в съперничките й.

„Чувствам, че съм много по-наясно със себе си сега, когато предвиждам или усещам, че достигам до тази точка, в която вече не се чувствам толкова ентусиазирана или мотивирана. Тези знаци са много по-тревожни за мен сега и ги забелязвам много по-рано, отколкото преди".

„Преди понякога ми се струваше нормално, но сега знам, че не е нормално да преминаваш през такова нещо. Поне не трябва да позволяваш ситуацията да продължава. Очевидно е нормално да се уморяваш или да се чувстваш изтощен и всички имаме дни, в които не ни се правят нещата, които трябва да правим. Важното е как управляваш и преминаваш през тези моменти. Мисля, че това беше най-важното нещо, което научих и което ми помогна изключително много като спортист.”

„Когато си отделя може би 10 минути за себе си, само за да се рестартирам и да помисля за това, което преживявам, това ми помага. И това не е нещо, което имах на 20, 21 години.”

„Продължавам да имам това нетърпение и мотивация да осъществя мечтите си и един ден да спечеля турнир от Голям шлем. Много от нещата, необходими за постигането на това, не са толкова красиви или бляскави, колкото хората си мислят. Но аз обичам и предизвикателствата, и затова съм там, където съм днес. Аз съм професионален спортист, а не достигаш до това ниво без да излезеш от зоната си на комфорт. Мисля, че просто трябва да приемеш това. Ще бъдеш в дискомфорт 90% от времето, но съм толкова мотивирана от целите си, че това прави всичко по-лесно и по-приятно за мен.”

„Винаги е било мечта да спечеля Голям шлем. Не си мислиш, че мечтата ти е да спечелиш турнир от WTA 1000. Винаги е най-важният трофей, който можеш да спечелиш, независимо дали е Голям шлем или Олимпийски игри, и двете са огромни мечти за спортистите. За мен винаги е било Откритото първенство на САЩ. Мисля, че има нещо специално в спечелването на Голям шлем, нещо, което допълва живота на тенисиста”, завърши Анисимова.

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