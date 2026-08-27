Янаки Милев се бори здраво за място на 1/4-финалите в Овиедо

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Овиедо (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният Милев победи във втория кръг представителя на домакините Хосе Домингес Алонсо с 6:2, 6:7(4), 6:4 за два часа и 37 минути игра.

Милев спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 в първия сет. Българинът поведе с 5:2 във втората част, но допусна изравняване до 5:5, след което се стигна до тайбрек. В него испанецът поведе с 3:0 точки и запази преднината си до 7:4.

Милев изостана с 0:2 в третия решителен сет, но успя да изравни до 2:2. След 3:4 българинът спечели три поредни гейма и затвори мача в своя полза.

На четвъртфиналите Янаки Милев ще играе срещу четвъртия поставен Иван Гахов (Русия).

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