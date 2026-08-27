Александър Донски e четвъртфиналист на двойки на "Чалънджър" в Ямайка

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Кингстън (Ямайка) с награден фонд 107 хиляди долара.

28-годишният Донски и Дан Мартин (Канада) победиха със 7:5, 3:6, 10:5 четвъртите поставени в схемата бразилци Игор Маркондес и Марсело Зорман да Силва за час и 22 минути игра.

Донски и Мартин спечелиха първия сет с единствен пробив в 12-ия гейм. Бразилците обаче успяха да изравнят резултата в сетовете, след като спечелиха четири поредни гейма от 2:3 до 6:3 във втората част.

Така се стигна до шампионски тайбрек, в който Донски и Мартин доминираха от самото начало и го спечелиха с 10:5.

Българинът и канадецът ще играят за място на полуфиналите срещу Томас Джон Фанкът (Австралия) и Сейта Ватанабе (Япония).

За успеха си Донски заработи 16 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 92-ро място.

През миналата седмица Донски спечели титлата на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125" в Квебек (Канада) с награден фонд 225 хиляди долара.

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