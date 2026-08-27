Възходът на Дани Мерида: От №163 до топ 40 и блясък преди дебюта му на US Open

US Open е на път да стане свидетел на дебюта в основната схема на един от най-прогресиращите тенисисти през този сезон — Дани Мерида Агилар. Испанецът претърпя изумителна трансформация през 2026 година, изкачвайки се от 163-то място в световната ранглиста до позиция сред първите 40 в света (№39), превръщайки се в четвърта ракета на Испания.

Най-яркото потвърждение за формата и увереността на 21-годишния роден в Мадрид тенисист дойде по време на тренировъчна сесия на централния корт "Артър Аш". Мерида бе избран за спаринг партньор на шампиона Карлос Алкарас и успя да спечели интензивния тренировъчен сет със 7:5 след близо 50 минути игра. Впечатляващото представяне на Мерида бе наблюдавано отблизо от фигури като Томи Пол и Андрей Рубльов.

Daniel Merida Aguilar just beat Carlos Alcaraz 6-1 in a practice set… pic.twitter.com/uclbV1x8EA — Larik (@RehanLarik) August 25, 2026

Големият прелом в сезона за Дани Мерида Агилар дойде с триумфа му на турнира в Умаг, където той спечели своята първа титла в ATP Тур след драматичен финал срещу Дамир Джумхур - 6:2, 5:7, 6:2. По пътя към трофея той преодоля тенисисти като Титуан Дроге, Роман Андрес Буручага и Томас Ечевери.

Освен силното му представяне на клей, подобрената игра на твърди кортове и сериозната работа по физическата подготовка дадоха светкавични резултати. Стилът му пасна перфектно на северноамериканските бързи кортове, където на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монреал той записа победи над Лиам Драксл, Уго Юмбер, Алекс Михелсен и Талон Грикспоор, за да достигне до първия си четвъртфинал на такова ниво, където бе спрян от Лърнър Тиен.

Постигнатите успехи и поканата за участие в Купа "Дейвис" с отбора на Испания захранват амбициите на Дани Мерида да стигне далеч при първото си участие в основната схема на Откритото първенство на САЩ. За да затвърди стабилността си в световния елит, испанецът възнамерява от следващата година да добави постоянен треньор към своя екип, с който да продължи възходящата си траектория.

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