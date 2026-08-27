Силно испанско присъствие в решителния трети квалификационен кръг в Ню Йорк

Испанският тенис има трима представители, които се приближиха само на една победа от влизане в основната схема на US Open 2026. След изиграването на втория квалификационен кръг в Ню Йорк Андреа Ласаро Гарсия, Пабло Ламас Руис и Даниел Ринкон си осигуриха място в решителните мачове за класиране, преминавайки през три коренно различни и оспорвани двубоя.

Най-драматичната победа за деня сътвори Андреа Ласаро Гарсия. Испанката постигна епичен обрат срещу японката Май Хонтама с 5:7, 7:6, 6:1. В хода на втория сет Ласаро беше изправена пред огромно предизвикателство, но демонстрира невероятна психическа устойчивост и отрази общо седем мачбола, за да изравни резултата след оспорван тайбрек, а в решаващата трета част тотално доминира на корта. В битка за влизане в основната схема нейна съперничка ще бъде Полина Ятченко.

При мъжете Пабло Ламас Руис сътвори истински трилър срещу украинеца Виталий Сачко. Ламас започна силно и спечели първия сет с 6:2, но загуби втория с 4:6. В решаващия трети сет двамата стигнаха до супер тайбрек, където испанското момче излезе победител с 13:11 точки за крайното 6:2, 4:6, 7:6. В решителния трети квалификационен кръг Ламас ще се изправи срещу южноафриканеца Лойд Харис.

Даниел Ринкон също заслужи своето място в последния етап от пресявките, надделявайки над представителя на домакините Джордан Лий с 6:3, 4:6, 6:1. След размяна на по един сет Ринкон по пое пълния контрол върху двубоя в третата част. В следващия кръг негов съперник за място в основната схема ще бъде чилиецът Марсело Бариос.

Денят обаче донесе и разочарования за испанския тенис. Втората фаза на квалификациите се оказа последна спирка за Анхела Фита Болуда, която отпадна след 4:6, 7:5, 6:7 срещу Хедър Уотсън. Марина Басолс Рибера отстъпи с 3:6, 2:6 от Мартина Кубка), Гиомар Маристани Сулета де Реалес загуби с 5:7, 3:6 от Тамара Зиданшек), а Давид Хорда Санчис бе спрян от Душан Лайович след 5:7, 6:7.

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