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Изненада в Уинстън-Сейлъм: Ковачевич елиминира Циципас на осминафиналите

  • 27 авг 2026 | 08:47
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Изненада в Уинстън-Сейлъм: Ковачевич елиминира Циципас на осминафиналите

Централното събитие на турнира в Уинстън-Сейлъм бе неочакваното отпадане на Стефанос Циципас още на осминафиналната фаза. Гръцкият тенисист отстъпи пред намиращия се под №89 в световната ранглиста Александър Ковачевич с 3:6, 6:7(1) след 1 час и 37 минути игра на корта.

Срещата започна под пълния контрол на Ковачевич, който демонстрира изключително стабилна игра от линията за сервис. Американецът наложи силно темпо, пласира 13 аса в мача и спечели впечатляващите 86% от точките си на първи сервис. Той се възползва максимално от колебанията на гръцкия тенисист, реализира ранен пробив и затвори първата част убедително с 6:3.

В хода на целия мач се открои ярък контраст в представянето на поставения в схемата грък. Въпреки че Циципас поддържаше солиден първи сервис и разчиташе на началния си удар в критичните си подавания, той показа нулева ефективност при възможностите си за пробив. Неспособността му да оползотвори точките си за брейк се оказа фатална, докато Ковачевич остана хладнокръвен в тайбрека на втория сет и го спечели убедително със 7:1 точки.

Победата е изключителен реванш за Ковачевич, който в предишния им сблъсък през 2024 г. в Лос Кабос загуби от гръцката звезда. За Циципас това е поредно тежко разочарование през сезона, което повдига въпроси за моментната му форма непосредствено преди старта на Откритото първенство на САЩ.

Благодарение на престижния си успех Александър Ковачевич продължава напред към четвъртфиналната фаза на надпреварата. Там негов съперник ще бъде новата голяма надежда на британския тенис Артър Фери, който отстрани нидерландеца Мийс Ротгеринг с 6:3, 6:3. 24-годишният британец се намира в най-добрата форма в кариерата си и влиза в двубоя като фаворит и поставен под №4 в турнирната схема.

Фери направи зашеметяващ пробив в световния елит през лятото на 2026 г.. Неговото „приказно“ представяне на Уимбълдън, където достигна до полуфиналите след победи над тенисисти като Григор Димитров и Флавио Коболи, го изстреля директно в Топ 40 на световната ранглиста.

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