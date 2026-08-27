Убедителна Бианка Андрееску отнесе Вероника Подрец по пътя към основната схема на US Open

Шампионката от US Open за 2019 година Бианка Андрееску продължава силното си представяне в квалификациите на тазгодишното издание на надпреварата в Ню Йорк. Канадската тенисистка записа категорична победа с 6:0, 6:3 срещу младата украинка Вероника Подрец и се класира за последния трети кръг на пресявките.

Андрееску демонстрира пълна доминация още от самото начало на срещата, като спечели първия сет с безапелационното 6:0. Във втората част нейната съперничка опита да окаже съпротива, но канадката контролираше събитията на корта благодарение на агресивния си ретур и стабилност от основната линия.

Ключовият елемент в двубоя бе ефективността на Андрееску при точките за пробив. Тя се възползва от 5 от своите 12 възможности което ѝ осигури комфортно предимство и крайната победа за малко над час игра.

С този успех Андрееску се доближи само на една победа от завръщане в основната схема на Откритото първенство на САЩ. В решителния мач в четвъртък канадката ще се изправи срещу словенката Тамара Зиданшек, като залогът е място сред най-добрите в Голямата ябълка.

Олимпийската шампионка от Париж 2024 и двукратна четвъртфиналистка на US Open Цинвън Чжън също продължава напред, след като отстрани Клара Бюрел с 6:1, 7:5.

Шестнадесетгодишната Кристина Лютова направи още една крачка към дебюта си в основната схема на турнири от Големия шлем с трудно извоювана победа с 6:2, 5:7, 6:4 над Лола Радивоевич за 2 часа и 17 минути.

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