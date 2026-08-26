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  3. Сестрите Уилямс ще играят в турнира на двойки на US Open

Сестрите Уилямс ще играят в турнира на двойки на US Open

  • 26 авг 2026 | 20:27
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Сестрите Уилямс ще играят в турнира на двойки на US Open

Серина и Винъс Уилямс получиха "уайлд кард" за участие в турнира на двойки при жените на Откритото първенство по тенис на САЩ, съобщиха организаторите в сряда.

Сестрите вече са играли в състезанието при дуетите девет пъти, като последният път беше през 2022 година.

Серина отпадна от турнира на смесени двойки с партньора си Карлос Алкарас на четвъртфиналите във вторник срещу сряда.

Сестрите Уилямс спечелиха заедно титлите на двойки в Ню Йорк през 1999 и 2009 година

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