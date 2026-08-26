Европейски и балкански шампиони се събират на съвместен таекуондо лагер в Кранево

Европейски и балкански шампиони, медалисти от световни и международни турнири ще се съберат в Кранево за съвместен подготвителен лагер. От 30 август до 6 септември комплекс „Аква Лайф“ ще приеме състезателите на СК „Ахил“ и Таекуондо Фитнес НСА.

Двата клуба ще обединят своите водещи млади състезатели в седмица, посветена на интензивна подготовка, спаринги и работа в различна тренировъчна среда. Лагерът е част от подготовката за предстоящите международни състезания и ще даде възможност на таекуондистите да трупат опит с различни партньори.

СК „Ахил“ е една от водещите школи в българското таекуондо, в която тренират редица от най-силните ни национални състезатели. Сред тях са европейският шампион за юноши Станислав Митков, Християн Георгиев, Ерика Карабелева, Дея Пеева, Владислав Кръстев и Калоян Иванов – състезатели с отличия от световни и европейски първенства и международни форуми.

За лагера клубът ще разчита и на силен състав от своите млади таланти. В Кранево ще тренират европейският шампион за деца Йоан Койнарски, Ивайла Христова – сребърна медалистка от Podgorica Open G1, Ния Григорова – бронзова медалистка от Austria Open G1, Виктория Кулишева – сребърна медалистка от Grand Prix Final, както и Николай Яначков – втори на Балканската купа в Дупница през 2025 г.

Таекуондо Фитнес НСА също ще бъде представен от състезатели с впечатляващи резултати. Балканският шампион Божидар Иванов влиза в лагера след серия от силни международни изяви, като само за десет дни спечели три медала от турнири от G-ранкинг. В Кранево ще бъде и Делян Вийет, който заслужи директно класиране за финала на Grand Prix.

Сред представителите на Таекуондо Фитнес НСА са още европейската шампионка за деца Вяра Генова, европейската вицешампионка за деца Дарина Мтан, балканските шампиони Олег и Лъчезар Таков, както и балканските вицешампионки Саманта Стефанова и Алара Казас. Саманта Стефанова е възпитаничка на 166. Спортно училище „Васил Левски“.

Програмата в Кранево ще включва двуразови тренировки, техническа и тактическа подготовка, спаринги, физически занимания и възстановяване. Освен за спортната подготовка, лагерът ще бъде възможност за обмен на опит между двете школи и работа в условия, близки до състезателната среда.

Съвместният лагер ще събере на едно място шампиони и млади надежди, които имат обща цел – да продължат развитието си и да бъдат още по-подготвени за предстоящите международни предизвикателства.

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