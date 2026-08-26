Джорджина се забавлява в басейн на 44 градуса

Джорджина се наслаждава на поредната си лятна ваканция, но не и на жегите, за които все пак успя да намери решение. Съпругата на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо блесна в червен бански от басейна в компанията на едно от децата си, показвайки че навън е 44 градуса.

Едва ли обаче някой е обърнал внимание толкова на температурите отразени в сторито на Джио, колкото на апетитните й форми, които няма как да не бъдат забелязани. Със сигурност фотосът в Инстаграм профила й е понатрупал сериозна доза лайкове от нейните 78.4 млн. последователи там.

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