Легендите от златната ера на K-1 отново в България

Четири от големите имена, белязали златната ера на K-1, отново се събират във Варна за SENSHI 33 Grand Prix. Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус и Анди Зауер ще бъдат сред специалните гости на бойната галавечер на 5 септември, когато осем елитни бойци ще влязат в директни елиминации в Grand Prix турнира до 95 кг.

Феновете на бойните спортове ще имат възможност да видят отблизо легендарните шампиони, които ще бъдат част от събитието като съдии, коментатори и официални представители на KWU SENSHI, а в дните преди галавечерта ще предават своя опит и на участниците в международния тренировъчен лагер на SENSHI. Кулминацията на бойната седмица ще бъде SENSHI 33 Grand Prix на 5 септември от 19:30 часа на плажа в курорта Св. св. Константин и Елена във Варна.

Четири имена, оставили следа в историята на K-1 Начело на звездния състав е шихан Семи Шилт (Нидерландия) – президент на KWU SENSHI Европа, четирикратен K-1 Grand Prix шампион, световен шампион на GLORY и победител в GLORY Grand Slam 16-man Tournament.

До него ще бъде Ернесто Хуст (Нидерландия) – „Mr. Perfect“ и един от символите на K-1, който също е четирикратен световен шампион на най-престижния турнир в историята на професионалния кикбокс.

Във Варна пристигат още Алберт Краус (Нидерландия) – първият K-1 World MAX шампион, и Анди Зауер (Нидерландия) – двукратен K-1 World MAX шампион и четирикратен световен шампион по Shootboxing. Днес четиримата са част от ръководството на KWU SENSHI и продължават да имат активна роля в развитието на организацията и на новото поколение бойци.

Към тях се присъединява и шихан Николас Петас (Япония) – европейски и световен шампион по карате, победител в K-1 Grand Prix Japan и последният учи-деши на създателя на киокушин карате Масутацу Ояма. Петас е водещ на ринга на бойните галавечери SENSHI и член на Борда на директорите на KWU SENSHI.

Световни киокушин шампиони също пристигат във Варна SENSHI 33 ще събере и някои от най-успешните представители на световното киокушин карате. В България ще пристигнат още сенсей Тариел Николейшвили (Грузия) – абсолютен световен шампион от 2011 г. и един от малцината бойци, преминали през легендарното изпитание „100 боя“ кумите, и сенсей Захари Дамянов (България) – абсолютен световен шампион от 2015 г., четирикратен шампион на American Absolute и четирикратен европейски шампион.

Към тях ще се присъединят сенсей Ян Сокуп (Чехия) – европейски шампион и призьор от световния отворен шампионат по киокушин, и сенсей Петър Мартинов (България) – световен и европейски шампион по киокушин.

Легендарните бойци няма да бъдат във Варна единствено за галавечерта. От 3 до 6 септември те ще бъдат водещи инструктори в международния тренировъчен лагер на SENSHI, където бойци от различни държави ще могат да тренират и да черпят опит директно от световните шампиони.

От Масутацу Ояма до новото поколение – традицията „Учи-деши“ продължава

Предаването на знания от шампионите към следващото поколение вече излиза и извън рамките на международните лагери. Сенсей Тариел Николейшвили и сенсей Захари Дамянов са сред обучаващите майстори в новата глобална програма „Учи-деши“ на KWU SENSHI. Международната инициатива е създадена за млади бойци, които искат да преминат през интензивно и персонализирано обучение под непосредственото ръководство на едни от най-уважаваните майстори по киокушин в света.

Програмата развива техническите умения и физическата подготовка, но и психическата устойчивост, дисциплината и по-дълбокото разбиране на философията на киокушин. Участниците могат да изберат продължителност според своите цели – от три дни до една, две или четири седмици.

Осем бойци, една титла и три победи в една вечер

Кулминацията ще бъде SENSHI 33 Grand Prix на 5 септември. Осем бойци ще влязат в турнира до 95 кг, а бъдещият шампион ще трябва да постигне три победи в рамките на една вечер, за да вдигне титлата. Бойната карта включва още две резервни срещи, битка за третото място и три супер битки. Общо 13 държави ще бъдат представени на плажната арена във Варна.

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