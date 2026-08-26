Женският отбор в Перник подновява тренировки след двугодишно прекъсване

Женският футболен отбор в Перник - Риал, ще поднови тренировки след двугодишно прекъсване, съобщи треньорът Рикардо Велинов. Той добави, че първите занятия ще се проведат на 1 септември, като целта, която си поставят от ръководството на клуба, е да бъде изградено ново поколение състезателки в града.

Тренировките ще се провеждат на изкуственото игрище в кв. "Драгановец". На първо време заниманията ще бъдат в смесена група, като постепенно ще се оформят и различни възрастови групи и отбори, поясни още Велинов.

"Риал вече има история в развитието на женския футбол. Клубът е работил с женски отбор и през годините е дал възможност за развитие на редица футболистки, включително състезателки, достигнали до националните гарнитури", коментира наставникът пред БТА.

Той добави, че треньорите работят по една методика от години, която преди прекъсването на дейността на женския тим е водила до конкретни и добри резултати. Велинов съобщи още, че доста от бившите състезателки са потърсили контакт с него, след като до тях е стигнала новината, че отборът отново ще възобнови дейността си.

Треньори към клуба са Рикардо Велинов, Алисия Велинова, бивша национална състезателка, Кристиян Тасев и Михаил Тодоров - квалифицирани специалисти с опит в работата с деца и млади футболисти.

"Клубът вече е изграждал и развивал женски отбор, а през годините през школата са преминали футболистки, достигнали до националните гарнитури на България. Натрупаният опит ни дава ясна представа как трябва да бъде изградено женското направление - постепенно, методично и с дългосрочна визия", каза още треньорът.

Риал е създаден през 1999 г. от Роберт Методиев, а женското направление се развива от 2014 г. Съставът преустановява участията си в държавните първенства през сезон 2023/2024 г., уточни още Рикардо Велинов. Наставникът продължава да води тренировки с подрастващи, като на този етап заниманията посещават деца в различните възрастови групи от 2021 г. до 2013 г.

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