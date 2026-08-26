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  3. Димитър Кузманов стартира с победа в Марибор

Димитър Кузманов стартира с победа в Марибор

  • 26 авг 2026 | 15:14
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Димитър Кузманов стартира с победа в Марибор

Димитър Кузманов стартира с победа участието си на сингъл на турнира по тенис на клей в Марибор (Словения) с награден фонд 30 хиляди евро.

33-годишният пловдивчанин, втори поставен в основната схема, надигра Аадарш Трипати (САЩ) с 6:3, 6:2 за малко над час на корта.

Един пробив за Кузманов във втория гейм на откриващия сет му беше достатъчен, за излезе напред в общия резултат. Във втората част българинът започна силно - с два пробива, повеждайки с 4:0, а до края американецът не успя да отговори.

Следващият съперник на Димитър Кузманов ще бъде победителят от двубоя между квалификанта Едоардо Линиере (Италия) и Иван Билетич (Босна и Херцеговина).

По-късно днес на същия турнир, но в надпреварата на двойки, българинът Алекс Ганчев и партньорът му Саша Маес (Люксембург) ще се изправят срещу водачите в схемата от САЩ Теодор Дийн и Аадарш Трипати.

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