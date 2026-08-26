Иван Иванов с тежка загуба в Роухямптън

Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов отпадна във втория кръг кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Роухямптън (Великобритания) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният варненец, шампион при юношите на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през миналата година, отстъпи на 496-ия в света представител на домакините Джордж Лофхейгън с 3:6, 0:6 за малко над час.

Срещата стартира с размяна на пробиви, след което Иванов поведе с 2:1, но до края на първия сет загуби още две от подаванията си и изостана в общия резултат. Във втората част младият българин не успя да се противопостави на по-опитния си съперник и не спечели нито един гейм.

Въпреки поражението, Иванов заработи 4 точки за ранглистата на АТР, в която заема 535-ото място, както и 910 евро от наградния фонд на надпреварата.

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