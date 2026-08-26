Олимпийски медалист почина на 86

На 86-годишна възраст почина Морис Хериът, сребърен медалист в бягането на 3000 метра с препятствия от Олимпийските игри в Токио през 1964 г. и един от най-титулуваните британски състезатели в тази дисциплина за всички времена. Осемкратният шампион на Асоциацията на аматьорските атлети и първи носител на наградата "Атлет на годината“ на Асоциацията на британските атлетически журналисти е починал в понеделник (24 август) след кратко боледуване, заобиколен от семейството си.

Олимпийският медал на Хериът, спечелен с личен рекорд от 8:32.4 минути, е връх в кариера, изградена около осем титли от шампионата на ААА между 1959 и 1967 г. – постижение, което остава ненадминато и до днес. Той постига тези успехи, докато работи по 45 часа седмично като монтьор на мотоциклети във фабриката „Бирмингам Смол Армс“, като успява да вмести по три тренировки на ден около смените си.

Хериът е насочен към стийпълчейза на 17-годишна възраст от своя треньор Том Хийли, бивш маратонец, година след неочакваната олимпийска титла на Крис Брашър през 1956 г. През 1957 г. Хериът печели титлата на ААА за юноши в стийпълчейза на една миля, а на следващата година поставя неофициален световен рекорд за юноши на 3000 метра с препятствия. Той става шампион на ААА при мъжете за първи път през 1959 г., едва на 19 години, и скоро след това получава първата си повиквателна за националния отбор на Великобритания.

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Снимки: Gettyimages